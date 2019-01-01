Состояние крайне тяжёлое. Спасённого в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

По распоряжению главы Минздрава Вероники Скворцовой за малышом вылетает спецборт.

Состояние 11-месячного мальчика, которого достали из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, оценивается врачами как крайне тяжёлое. Малыша решено эвакуировать в Москву. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— У мальчика серьёзные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение, — уточняется в телеграм-канале главы региона.

По распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). На нём для оказания экстренной помощи младенцу отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи и специалисты ФМБА. После чего малыш будет эвакуирован в Москву.