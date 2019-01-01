Абэ заявил о необходимости полного согласия россиян по вопросу Курил

По мнению политика, необходимо добиться того, чтобы граждане двух стран "смогли там жить и работать вместе".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи части Курил Стране восходящего солнца с данных территорий не будут переселены россияне.

— Переговоры изначально не идут с позиции "уходите отсюда", — отметил глава Правительства Японии в интервью телеканалу "Асахи". — Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии.

Абэ выразил сожаление, что японцы "попали в ситуацию, при которой они больше не могут проживать" на данных территориях. По мнению премьера, необходимо добиться того, чтобы "японцы и россияне смогли там жить и работать вместе".