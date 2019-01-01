"Разрезали линолеум, и я увидел личико". В МЧС рассказали, как спасали ребёнка

Малыш находился почти что в идеальном положении — был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом.

Спасатель Пётр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного младенца, рассказал, как именно удалось обнаружить мальчика. По словам мужчины, малыш находился почти в идеальном положении, чтобы продержаться более суток на морозе, к тому же он был в тёплой одежде и под одеялом.

— Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки, и спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому, — рассказал Гриценко.

Затем сотрудники остановили всю технику, крича: "Тихо!", чтобы убедиться в своих догадках. Ребёнок при этом также реагировал, начал затихать. Когда же спасатели стали говорить: "Ну где же ты?", малыш вновь стал реагировать. Несмотря на то что удочка с видеокамерой не показала ничего, собака подтвердила, что внутри живой человек.

— Деревянные конструкции, полы, это всё сжатое, одна на другую, — сказал Гриценко. — Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребёнка.

Кроватка малыша находилась за диваном, однако, даже отодвинув его, к мальчику подобраться было невозможно, так как плиты подходили одна к другой. Ребёнка удалось доставать снизу.

— Разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико, — добавил спасатель.

Он отметил, что малыш находился почти в идеальном положении — был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом, а также тепло одет — в кофточку и памперс. Под мальчиком было флисовое одеяло, благодаря которому он был отгорожен он холодной плиты. Голова ребёнка была зажата элементами дверки шкафа, как раз там, где воздух проходил.

Младенец стал шестым спасённым из-под завалов. Как ранее сообщал Лайф, в результате взрыва бытового газа в доме в Магнитогорске обрушился целый подъезд. Уже известно о восьми погибших, о судьбе ещё 35 человек данных нет.