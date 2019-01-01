"Скорбим с братским народом". Лукашенко соболезнует в связи с ЧП в Магнитогорске

По словам политика, в стране с глубокой печалью восприняли известие о гибели людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от своего лица и от имени народа выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Магнитогорске и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

— Огромная боль от невосполнимых утрат наполнила сердца всех белорусов. Мы скорбим вместе с братским российским народом и разделяем тяжесть постигшей его беды, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам политика, в Белоруссии с глубокой печалью восприняли известие о гибели людей в жилом доме в Магнитогорске.

Напомним, ЧП произошло утром 31 декабря в десятиэтажном доме 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СКР, взрыв бытового газа повлёк обрушение подъезда. Гибель восьми человек подтверждена, судьба 35 до сих пор остаётся неизвестной. Ранее из-под обломков дома достали живого младенца. Он помог спасателям себя разыскать — громко плакал.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, президент Молдавии Игорь Додон и киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.