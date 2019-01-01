Отец спасённого в Магнитогорске младенца рассказал, как помог МЧС найти сына

Как ранее сообщалось, мальчик сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, его решено перевезти в Москву.

Отец 11-месячного Вани, которого спасли сегодня из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, рассказал, что был рядом со спасателями и показал им, где может лежать его сын. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Помогал им развал разгребать, показал это место приблизительное. И всё — вытащили, — рассказал мужчина.

Как стало известно, сам отец мальчика в момент ЧП был на работе. Мама со старшим ребёнком спали на диване, а малыш — в кроватке. Несмотря на то, что все они были все в одной комнате, диван и кроватка ушли в разные стороны. В результате женщине и старшему ребёнку удалось сразу выбраться из-под завалов, а 11-месячный сын остался там.

Напомним, рано утром 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. На данный момент известно о восьми погибших. Шесть человек госпитализированы, о судьбе ещё 35 человек ничего не известно.

Ранее Лайф публиковал кадры спасения младенца. О том, как ребёнка извлекали из-под завалов, рассказал и спасатель, который вытащил его. Сейчас состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое.