Варфоломей подтвердил намерение дать автокефалию украинской церкви 6 января

Священнослужитель назвал предстоящее вручение томоса великим и историческим событием.

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил, что намерен предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви. Об этом он сказал 31 декабря на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога — василопиты.

— Господь благословил уходящий год. Мы славим его за всё хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье, — заявил вселенский патриарх.

Варфоломей подчеркнул, что решение о предоставлении независимости церкви на Украине основано "на святых канонах, на привилегиях вселенского патриархата, на порядке и традициях православия". По его словам, "жёсткое противодействие" — не помеха вручению томоса.

Напомним, 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор", на котором была создана новая "церковь". На данном мероприятии было принято решение, что новообразованной структуре томос будет вручён 6 января в Стамбуле.