В Москве и области подорожал трудовой патент для мигрантов

Ожидается, что мера поможет пополнить бюджет, а вырученные средства будут направлены на социальные нужды.

Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве и области с начала года увеличилась — с 4,5 тысячи до 5 тысяч рублей и с 4,3 тысячи до 4,75 тысячи рублей соответственно. Решения были приняты в конце ноября 2018 года на заседании Мосгордумы и Мособлдумы.

Ожидается, что нововведение поможет пополнить бюджет страны, а вырученные средства будут направлены на социальные нужды. По предварительным оценкам, удорожание патента для иностранцев позволит привлечь в бюджет Подмосковья порядка 1 млрд рублей.