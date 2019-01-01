Из-под завалов в Магнитогорске извлекают тело девятого погибшего

Госпитализировано шесть пострадавших. О судьбе 34 человек ничего пока неизвестно.

Из-под завалов в результате обрушения подъезда в Магнитогорске извлекают тело девятого погибшего. В оперативном штабе на месте происшествия сообщили, что это женщина.

— Извлекают, но пока не всё получается, — приводит ТАСС слова представителя штаба.

Ранее сегодня удалось обнаружить тело восьмого погибшего, однако извлечь его удалось лишь спустя несколько часов. В то же время спасатели смогли вытащить из-под завалов живого 11-месячного младенца, ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Кроме него госпитализированы ещё пять пострадавших.

В то же время неизвестной до сих пор остаётся судьба 34 человек.