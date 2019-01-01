На подземной парковке загорелась машина. Из ТЦ в Пскове эвакуировали 120 человек

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На подземной парковке загорелась машина. Из ТЦ в Пскове эвакуировали 120 человек

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Из крупнейшего в Псковской области торгово-развлекательного комплекса "Акваполис" из-за задымления эвакуировано порядка 120 сотрудников и посетителей. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на подземной парковке ТЦ загорелся автомобиль.

"Акваполис" открылся в 2016 году. Общая площадь двухэтажного здания ТРК составляет более 60 тыс. кв. м. В комплексе располагается единственный в регионе аквапарк, а также множество магазинов, многозальный кинотеатр, кафе и рестораны.

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