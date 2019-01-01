Россияне пожертвовали пострадавшим в Магнитогорске почти шесть миллионов рублей

Почти шесть миллионов рублей перечислено на счёт пожертвований пострадавшим при взрыве газа и обрушении подъезда десятиэтажки в Магнитогорске. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

По его словам, неравнодушные пожертвовали потерявшим кров жильцам дома за минувшие сутки 5 миллионов 900 тысяч рублей.

Напомним, в результате взрыва бытового газа полностью разрушился целый подъезд десятиэтажного дома 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске, в котором были прописаны 120 человек. На текущий момент из-под завалов извлекли девять тел погибших, судьба 34 человек остаётся неизвестной.