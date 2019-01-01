Свадьба. Брат задержанного за шпионаж американца назвал цель его визита в Москву

По словам Дэвида, Пол прилетел в российскую столицу 22 декабря, а 27-го должно было состояться торжество.

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте и приехал на свадьбу своего сослуживца и россиянки. Об этом заявил его брат Дэвид Уилан в интервью CNN.

Он подчеркнул, что невиновность его брата бесспорна, и выразил уверенность в соблюдении его прав. По словам Дэвида, брат прилетел в столицу РФ 22 декабря, а 27-го должно было состояться торжество. Однако на свадьбе американец не появился и перестал выходить на связь со своей семьёй.

— Когда не смогли с ним связаться, мы были очень обеспокоены. Мы всё ещё волнуемся, однако знаем, что он жив, — рассказал Дэвид.

О задержании гражданина США Пола Уилана по подозрению в шпионаже ФСБ объявила 31 декабря. В ведомстве уточнили, что под стражу 48-летний американец взят 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении Уилана заведено уголовное дело. США уже запросили консульский доступ к своему гражданину.