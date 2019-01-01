Путин поблагодарил спасателей за самоотверженную работу в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность спасателям за самоотверженную работу на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства поговорил по телефону с офицерами группы МЧС, работающими на месте ЧП в Магнитогорске, — капитаном Андреем Вальманом и подполковником Петром Гриценко.
Ранее сообщалось, что именно Гриценко вытащил из-под завалов высотки 11-месячного младенца. Спасатель рассказал, как именно удалось обнаружить и достать мальчика, погребённого под бетонными плитами и предметами интерьера.
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