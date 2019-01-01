Требуют равенства. В Индии женщины выстроили живую стену длиной 620 км

Поводом для проведения демонстрации послужил запрет на посещение храма бога Айяппа.

Женщины индийского штата Керала устроили массовую акцию ради равенства — выстроили живую стену длиной 620 км. По оценке местных СМИ, в мероприятии приняло участие от 3 до 5 миллионов индианок.

Демонстрантки взялись за руки и выстроились в цепь вдоль шоссе между городами Касарагодом и Тируванантапурамом. Среди участниц акции протеста — известные в стране политические и общественные деятели.

Поводом для проведения демонстрации послужил скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в штате храм бога Айяппа. Несмотря на то что ранее Верховный суд снял данное ограничение, жительницы Керала всё ещё не могут получить полноценный доступ в священное место.