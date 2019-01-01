В новогоднюю ночь транспортом Москвы воспользовалось более 600 тысяч человек

Наиболее популярным способом передвижения оказались метро и МЦК, которые перевезли около 570 тысяч пассажиров.

Более 600 тысяч жителей и гостей Москвы в новогоднюю ночь воспользовались общественным транспортом — метро, МЦК, автобусами, трамваями и троллейбусами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Третий год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов. Его бесперебойную работу обеспечивало более 13 тысяч сотрудников транспортного комплекса, — уточняется в сообщении.

Благодаря им москвичи и гости столицы смогли безопасно добраться до праздничных площадок в разных частях города, посмотреть яркие шоу, а затем вернуться домой. Наиболее популярным способом передвижения оказались метро и МЦК. Ими за минувшую ночь воспользовалось около 570 тысяч человек — на 30% больше, чем в 2018 году.