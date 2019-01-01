Президент Туркмении выразил соболезнования в связи трагедией в Магнитогорске

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Магнитогорске. Об этом сообщает туркменское телевидение.
— Выражаю слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Бердымухамедов.
Напомним, накануне в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, в результате чего целый подъезд десятиэтажного дома обрушился. Из-под завалов извлекли тела девяти погибших и шести раненых. Судьба 32 человек остаётся до сих пор неизвестной.
Как писал Лайф, ранее соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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