Снеговики с автоматами и зажжённые факелы. В Киеве начался марш в честь Бандеры

Представители разных националистических движений Незалежной идут строем в камуфляже и новогодних головных уборах.

Украинские националисты собрались в Киеве на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. По предварительной оценке, в шествии участвует около 500 человек.

Радикалы собрались возле оперного театра в центре украинской столицы. Представители разных националистических движений Незалежной идут строем в камуфляже и новогодних головных уборах.

Факельна хода до 110 річниці дня народження Степана Бандери. Слава Україні! #Київ pic.twitter.com/Tvr9PrrHDC — Drive (@cintavra) 1 января 2019 г.

У многих почитателей Бандеры в руках зажжённые факелы и бенгальские огни. По утверждению организаторов, нынешнее мероприятие является "праздничным".

Возглавляют факельное шествие "снеговики" в полном обмундировании — с автоматами в руках и в бронежилетах. Идут националисты под бой барабанов.