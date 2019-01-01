Снеговики с автоматами и зажжённые факелы. В Киеве начался марш в честь Бандеры

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Снеговики с автоматами и зажжённые факелы. В Киеве начался марш в честь Бандеры

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Фото: соцсети

Представители разных националистических движений Незалежной идут строем в камуфляже и новогодних головных уборах.

Украинские националисты собрались в Киеве на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. По предварительной оценке, в шествии участвует около 500 человек.

<p>Фото: соцсети</p>

Радикалы собрались возле оперного театра в центре украинской столицы. Представители разных националистических движений Незалежной идут строем в камуфляже и новогодних головных уборах.

У многих почитателей Бандеры в руках зажжённые факелы и бенгальские огни. По утверждению организаторов, нынешнее мероприятие является "праздничным".

<p>Фото: соцсети</p>

Возглавляют факельное шествие "снеговики" в полном обмундировании — с автоматами в руках и в бронежилетах. Идут националисты под бой барабанов.

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