ВМС Украины задержали в Чёрном море судно под флагом Танзании

Отмечается, что экипаж не отвечал на вызов, поэтому военный катер Незалежной начал его преследование.

Военно-морские силы Украины задержали в своих водах Чёрного моря судно под флагом Танзании, которое якобы "обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов". Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС Незалежной в "Фейсбуке".

Отмечается, что судно-нарушитель было обнаружено на траверзе населённого пункта Курортное под Одессой в пределах территориальных вод Украины. По утверждению ВМС страны, экипаж не отвечал на вызов, поэтому украинский военный катер начал его преследование. После этого к задержанию привлекли ракетный катер.

— С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы, — добавили в командовании.

Что именно незаконно перевозило задержанное судно, не уточняется.