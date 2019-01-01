Роналду вернётся в сборную Португалии в 2019 году

Спортсмен также объяснил причины, по которым вынужден был взять паузу в национальной команде.

Футболист итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду сообщил о намерении вернуться в состав сборной Португалии в 2019 году. Своими планами спортсмен поделился с изданием Record.

— В 2019 году я вернусь в расположение сборной. У нас была договорённость, что я не буду играть в первой части сезона за сборную, — рассказал Роналду.

Он также объяснил причины, по которым взял паузу в национальной команде Португалии — хотел адаптироваться в "Ювентусе". Перерыв в сборной требовался Роналду из-за смены одну страну на другую, режима тренировок и партнёров по команде. Он также напомнил о своём возрасте в 33 года.