Новый президент Бразилии официально вступил в должность

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Новый президент Бразилии официально вступил в должность

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Фото: © Facebook/ Jair Messias Bolsonaro

На церемонии присутствовали представители законодательной и судебной власти, а также зарубежные гости.

Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. По традиции он прибыл к зданию Национального конгресса на кабриолете Rolls-Royce и принёс присягу.

На церемонии присутствовали представители законодательной и судебной власти, а также зарубежные гости. Срок мандата нового президента Бразилии истечёт 31 декабря 2022 года.

Второй тур выборов главы государства состоялся 28 октября. По его итогам победу одержал Жаир Болсонару — представитель консервативной Социал-либеральной партии.

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