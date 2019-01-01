Новый президент Бразилии официально вступил в должность

На церемонии присутствовали представители законодательной и судебной власти, а также зарубежные гости.

Победитель президентских выборов в Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства. По традиции он прибыл к зданию Национального конгресса на кабриолете Rolls-Royce и принёс присягу.

На церемонии присутствовали представители законодательной и судебной власти, а также зарубежные гости. Срок мандата нового президента Бразилии истечёт 31 декабря 2022 года.

Второй тур выборов главы государства состоялся 28 октября. По его итогам победу одержал Жаир Болсонару — представитель консервативной Социал-либеральной партии.