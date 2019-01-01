"Не может быть и речи". Клинцевич ответил на заявление Абэ о передаче Курил

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о претензиях Японии на часть Курильских островов.

— О передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи... Речь идёт о нерушимости границ России и её безопасности в самом широком плане, — написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, ранее Абэ заявил, что власти Страны восходящего солнца не собираются переселять россиян, проживающих на Курилах, "в случае передачи островов Японии".