В ДНР заявили, что украинские силовики соблюдали перемирие в новогоднюю ночь

По словам представителя Народной милиции республики, стрельба в сторону позиций армии и населённых пунктов со стороны Вооружённых сил Украины не велась.

ВСУ соблюдали режим прекращения огня в новогоднюю ночь в Донбассе, о котором 29 декабря 2018 года договорилась контактная группа по урегулированию ситуации в регионе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В новогоднюю ночь украинские вооружённые формирования впервые за время действия "рождественского" перемирия соблюдали режим прекращения огня, — сказал он.

Безсонов добавил, что стрельба в сторону позиций армии Донецкой Народной Республики и населённых пунктов ДНР не велась.