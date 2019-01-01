В ДНР заявили, что украинские силовики соблюдали перемирие в новогоднюю ночь

Читайте также

В ДНР заявили, что украинские силовики соблюдали перемирие в новогоднюю ночь

1

Фото: © РИА "Новости" / Валерий Мельников

По словам представителя Народной милиции республики, стрельба в сторону позиций армии и населённых пунктов со стороны Вооружённых сил Украины не велась.

ВСУ соблюдали режим прекращения огня в новогоднюю ночь в Донбассе, о котором 29 декабря 2018 года договорилась контактная группа по урегулированию ситуации в регионе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— В новогоднюю ночь украинские вооружённые формирования впервые за время действия "рождественского" перемирия соблюдали режим прекращения огня, — сказал он.

Безсонов добавил, что стрельба в сторону позиций армии Донецкой Народной Республики и населённых пунктов ДНР не велась.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×