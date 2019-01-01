Шесть человек пострадали в ДТП в Башкирии

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД республики.

— В результате аварии шесть человек: пассажиры Daewoo Nexia, женщина и 3-летний мальчик, а также водитель ВАЗ-2107 и три пассажира — две женщины и 10-летняя дочь одной из них, обратились за медицинской помощью, — передаёт текст сообщения ТАСС.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.