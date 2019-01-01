Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

В результате аварии одна пассажирка была доставлена в центральную больницу для оказания помощи и диагностики ушибов.

Автобус с туристами из России перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

По её словам, ДТП произошло около 19:30 вблизи деревни Угринки. Автобус с российскими номерами ехал из города Глубокое в Витебск. Согласно последним данным, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

— В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра, — сказала представительница облисполкома.

Шкуратова также добавила, что в результате аварии одна пассажирка была доставлена в центральную больницу для оказания помощи и диагностики ушибов. Остальных туристов сотрудники милиции доставили в среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием.

Сейчас решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристов.