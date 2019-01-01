В Челябинской области начался траур по погибшим при обрушении в Магнитогорске

Второе января объявлено в Челябинской области днём траура. Об этом сообщил губернатор региона Борис Дубровский.

— Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области! — сообщил Дубровский в своём telegram-канале.

Отмечается, что в этот день по всей области будут спущены флаги РФ и региона, также будут отменены все развлекательные мероприятия и телевизионные программы.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. В результате инцидента обрушился подъезд. К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших, судьба ещё более 30 человек неизвестна.