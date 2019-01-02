В Минздраве рассказали о состоянии спасённого в Магнитогорске 11-летнего малыша

Состояние 11-месячного ребёнка, доставленного из Магнитогорска в Москву, остаётся стабильно тяжёлым. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

— Специальный борт с раненым ребёнком из Магнитогорска совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево... Состояние его стабильно тяжёлое, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Также известно, что к настоящему моменту младенец был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Напомним, ребёнок был найден спасателями под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв. Ранее Лайф публиковал видео спасения младенца.