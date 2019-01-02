Работа по установлению причин ведётся круглосуточно, расследованием занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Следов взрывчатки на месте обрушения дома в Магнитогорске не обнаружено. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя некоторые сообщения, которые появились в СМИ.

— В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завалов следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, — сказала она журналистам.

Петренко добавила, что следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. По её словам, работа по установлению причин ведётся круглосуточно, расследованием занимается следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. В результате инцидента обрушился подъезд. К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших, судьба ещё более 30 человек неизвестна.