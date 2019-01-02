Стал известен победитель седьмого сезона шоу "Голос"

Пётр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу "Голос" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал программы показали первого января в эфире Первого канала.
Страна сделала свой выбор. Петр Захаров – победитель седьмого сезона #ГолосПерезагрузка ✌ pic.twitter.com/KJ3Q8hM3sI— #Голос7 (@voice1tv) 1 января 2019 г.
Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов, обойдя других финалистов: Рушану Валиеву, чьим наставником был Сергей Шнуров, Амирхана Умаева под руководством Ани Лорак и Шаэна Оганесяна, которым руководил Баста.
Отмечается, что все средства, собранные в результате голосования, будут перечислены в фонд "ОРБИ", чья деятельность направлена на борьбу с инсультом в России.
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