Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана

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Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана

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Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий/Алексей Филиппов

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили угрозу, которую Иран представляет для израильской безопасности. Встреча представителей двух стран прошла в Бразилии. Об этом говорится в сообщении заместителя официального представителя госдепа Роберта Палладино.

— Они обсудили неприемлемую угрозу, которую представляют агрессия и провокации со стороны Ирана и его агентов в регионе для израильской и региональной безопасности, — сказал Палладино.

По его словам, Помпео подтвердил приверженность США безопасности Израиля и безусловному праву на оборону.

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