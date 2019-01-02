Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили угрозу, которую Иран представляет для израильской безопасности. Встреча представителей двух стран прошла в Бразилии. Об этом говорится в сообщении заместителя официального представителя госдепа Роберта Палладино.

— Они обсудили неприемлемую угрозу, которую представляют агрессия и провокации со стороны Ирана и его агентов в регионе для израильской и региональной безопасности, — сказал Палладино.

По его словам, Помпео подтвердил приверженность США безопасности Израиля и безусловному праву на оборону.