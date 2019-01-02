В Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США

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В Вашингтоне застрелили военнослужащего Корпуса морской пехоты США

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Фото: ©Flickr/Tony Alter

Представители корпуса отметили, что командование прилагает все усилия для того, чтобы установить виновников инцидента.

Военнослужащий Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов скончался от огнестрельного ранения после инцидента на территории казармы в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Military Times.

По данным издания, в момент происшествия военный находился при исполнении. Личность и обстоятельства инцидента пока не раскрываются.

Полиция, после приезда на место происшествия, никого не задержала. Сам морской пехотинец был доставлен в больницу, но его спасти не удалось.

Представители корпуса отметили, что командование прилагает все усилия для того, чтобы установить виновников инцидента.

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