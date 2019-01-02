Подозреваемый в шпионаже американец оказался специалистом по безопасности

Американец Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, оказался директором по безопасности компании BorgWarner, которая занимается поставкой автозапчастей.

— Мы можем подтвердить, что Уилан в настоящее время работает в компании директором по вопросам безопасности, — говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Позже его брат Дэвид рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.