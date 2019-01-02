Бастрыкин заявил, что газовики с мая не проверяли квартиры дома в Магнитогорске

Глава ведомства допустил, что проверки оборудования не осуществлялись летом, так как сотрудники газовых служб были в отпусках, но в то же время он поинтересовался, почему они не были проведены в период с сентября по ноябрь.

Председатель Следственного комитета России, прибывший в Магнитогорск, заявил, что не уверен в своевременной проверке газового оборудования специалистами в обрушившемся доме. Об этом глава ведомства заявил в ходе совещания, запись которого появилась на канале СК в YouTube.

— Вы знаете, как в целом в нашей стране обстоит дело с газовым оборудованием. Оно старое, оно часто нуждается в ремонте. С мая никто не заходил в квартиры в этом доме, и не все квартиры тогда исследовали, — сказал он.

Бастрыкин допустил, что летом проверки могли не проводиться потому, что сотрудники газовых службы были в отпусках, но поинтересовался, почему они не были проведены в период с сентября по ноябрь.

Согласно информации СКР, приоритетной версией обрушения подъезда является именно взрыв бытового газа.