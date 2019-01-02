В США неизвестные угнали полуприцеп с текилой стоимостью свыше $500 тысяч

Полицейские штата Флорида задержали четырёх подозреваемых в угоне полуприцепа с текилой.

Инцидент произошёл вечером 30 декабря. Водитель, перевозивший 966 коробок с алкогольным напитком, остановился чтобы поужинать на стоянке для дальнобойщиков. Вернувшись, мужчина увидел, что полуприцеп украден.

— Помощники шерифа... обнаружили полуприцеп на пересечении Смит-роуд и Макинтош-роуд около 00:30. Четверо человек переносили коробки с текилой в грузовой фургон, зарегистрированный на их имена, — говорится в сообщении на сайте шерифа округа Хиллсборо.

Трое злоумышленников были задержаны на месте, ещё один мужчина попытался скрыться, но вскоре тоже был пойман.