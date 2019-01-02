Глава МОК заявил, что ОКР понёс наказание за манипуляции с пробами на ОИ в Сочи

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России уже понёс достаточное наказание по обвинениям в "государственной поддержке допинга".

— Антидопинговая система России подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. После отстранения от Игр 2018 года ОКР понёс своё наказание, — говорится в новогоднем обращении Баха, опубликованном на сайте МОК.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет отстранил ОКР, в связи с чем на Играх-2018 в Пхёнчхане российские атлеты выступали под нейтральным флагом. После Олимпиады членство России в МОК было восстановлено.