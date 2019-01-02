В Британии задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в Манчестере

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В Британии задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в Манчестере

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Фото: © Pixabay

Полиция Великобритании задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на людей в Манчестере. Об этом говорится в заявлении британских правоохранителей.

Мужчина был задержан на основании закона о психическом здоровье. Сообщается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование.

Напомним, что в результате нападения мужчины ранения получили три человека. Преступление было совершено на станции метро "Манчестер Виктория".

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