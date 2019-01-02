Власти Египта могут принять закон по контролю рождаемости

Власти Египта рассмотрят законопроект о сдерживании рождаемости. Об этом заявил глава комитета обороны и национальной безопасности Камаль Амер.

— Комитет сейчас работает над предложением закона о регулировании рождаемости, который будет касаться исключительно поддержки образцовых семей, состоящих из четырёх человек (отца, матери и двух детей), — сказал Амер изданию "Аль-Яум ас-Сабиа".

Отмечается, что перед началом работы над проектом депутаты изучили опыт других стран, принимавших подобные законы.

Перенаселение считается одной из главных проблем Египта. Каждый год численность жителей этой страны увеличивается на 2,5 миллиона человек.