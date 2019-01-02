Украинский телеканал назвал причину переноса обращения Порошенко ради Зеленского

По словам руководителя СМИ, телеканал является коммерческой компанией, а показ новогоднего обращения главы государства под бой курантов является "советской традицией".

Гендиректор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с переносом новогоднего поздравления украинского лидера Петра Порошенко. Впервые в истории речь президента Незалежной была передвинута ради предвыборного заявления комика Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства.

— Вот такой поворот в Новый год. Сказать, что вы этого не ждали? Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым годом прямо? Возможно. Тут важно другое. Давно уж назрело время — другим — новым. И мы проснёмся в Новом году — с новыми возможностями и перспективами, — сказал он.

Позднее в комментариях под своим постом Ткаченко заявил, что телеканал является коммерческой компанией, а показ новогоднего обращения главы государства под бой курантов является "советской традицией".

— Курантов уже давно нет, а вы всё скучаете. Впрочем, мы заявление президента показали, — продолжил он.

Уже в другом сообщении гендиректор "1+1" обвинил украинского лидера Петра Порошенко в давлении на канал и атаке на него "своры ботов".

— Вы что, испугались, Пётр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей? — продолжил медиаменеджер.

Известный украинский комик не один раз заявлял о планах принять участие в выборах главы Украины. Его слова ранее звучали в несерьёзной и шутливой форме. В частности, когда шоумена вновь спросили о планах баллотироваться в президенты, Зеленский заявил, что этот вопрос ему задаёт даже мама.

По результатам опроса Зеленский занимает второе место в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь кандидату от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко оказался на третьей позиции.