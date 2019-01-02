Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 19:37 (21:37 мск), сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Эпицентр залегал на глубине 17 километров от земной поверхности в районе городка Коллелонго в провинции Аквила. Колебания ощущались в ряде населённых пунктов областей Абруццо и Лацио и даже в некоторых районах итальянской столицы.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало, однако специалисты проводят проверку ж/д путей в районе землетрясения. В связи с этим на некоторое время приостановлено движение поездов на линии Рим — Аквила.