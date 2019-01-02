В зоопарке Флориды ребёнок упал в вольер с носорогами

В зоопарке американского города Мельбурн в штате Флорида ребёнок упал в вольер с носорогами. Инцидент произошёл, когда мальчик находился на специальной площадке, где гости могут гладить животных.

— По словам свидетелей, ребёнок споткнулся и упал в щель между двумя столбами, в этот момент по меньшей мере один носорог задел ребёнка рогом, — говорится в заявлении на сайте зоопарка.

Отмечается, что пострадавший и его семья были направлены в ближайшую больницу. Информации о состоянии мальчика нет.