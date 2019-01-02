Володин передал приветствие от Путина новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин передал президенту Бразилии Жаиру Болсонару приветствия и поздравления от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Болсонару, в свою очередь, поблагодарил Володина и передал слова приветствия президенту России.
В ходе встречи, по данным пресс-службы, российская и бразильская стороны высказались за дальнейшее развитие отношений двух стран.
Напомним, что Болсонару одержал победу на выборах 28 октября 2018 года, инаугурация состоялась 1 января этого года.
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