Володин передал приветствие от Путина новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару

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Володин передал приветствие от Путина новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару

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Владимир Путин и Жаир Болсонару. Фото: © Wikipedia   

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин передал президенту Бразилии Жаиру Болсонару приветствия и поздравления от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Болсонару, в свою очередь, поблагодарил Володина и передал слова приветствия президенту России.

В ходе встречи, по данным пресс-службы, российская и бразильская стороны высказались за дальнейшее развитие отношений двух стран.

Напомним, что Болсонару одержал победу на выборах 28 октября 2018 года, инаугурация состоялась 1 января этого года.

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