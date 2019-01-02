Часть синей ветки Московского метрополитена закроют на модернизацию

Северо-восточную часть Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют на несколько дней для модернизации инфраструктуры.

— Инфраструктура участка Арбатско-Покровской линии от станции "Курская" до станции "Щёлковская" будет модернизирована в новогодние праздники. Плановые работы будут проходить круглосуточно, — сообщается на сайте столичной подземки.

В пресс-службе московского метро уточнили, что участок ветки от станции "Курская" до станции "Щёлковская" будет закрыт со 2 по 5 января, а с 6 по 8 января не будут действовать станции от "Партизанской" до "Щёлковской".

Отмечается, что добраться до закрытых станций москвичи и гости столицы смогут на бесплатных компенсационных автобусах. Все эти дни на станциях линии будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут найти остановку автобуса и проложить самый удобный маршрут.