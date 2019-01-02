"Пьяного Порошенко из-под стола достаём". Пранкеры разыграли Виталия Кличко

Мэру украинской столицы удалось "раскусить" пранкеров — он, пользуясь случаем, поздравил их с Новым годом и пригласил посетить Киев.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени главы украинского правительства Владимира Гройсмана позвонили в предновогоднюю ночь мэру Киева Виталию Кличко. Аудиозапись разговора размещена на YouTube-канале пранкеров.

От лица премьер-министра Украины пранкеры поздравили Кличко с Новым годом, киевский мэр, в свою очередь, пожелал "премьер-министру" здоровья, продуктивности и успеха в 2019-м.

Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем заявил один из пранкеров

После этого заявления повисла десятисекундная пауза. В тот момент Кличко понял, что стал жертвой пранка, и поздравил дозвонившихся с Новым годом, пожелав "разводить побольше людей".

Кроме того, у Кличко спросили, какой из розыгрышей ему понравился больше всего, но тот ответил, что не имеет достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними. Мэр Киева также похвастался, что его трудно разыграть, так как он практически сразу их вычисляет, но пранкеры напомнили ему, что несколько раз они смогли его "развести", после чего тот признал правоту.

— Ну, вы красавцы, я смотрю, вы уже достаточно далеко прошли, на новый уровень вышли, да, так что хорошо вам отпраздновать, с Новым годом, — сказал Кличко.

Пранкеры не упустили возможность узнать, как обстоят дела с отоплением в Киеве.

Киевский градоначальник, пользуясь случаем, пригласил Вована и Лексуса посетить украинскую столицу, отметив при этом, что они будут удивлены красотой города. Пранкеры же ответили, что по решению Службы безопасности Украины им запрещён въезд на территорию Незалежной.