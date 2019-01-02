В Мексике мэра города застрелили спустя 1,5 часа после вступления в должность

Мэр мексиканского города Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко был убит по дороге на работу спустя полтора часа после вступления в должность. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре штата Оахака.
— После того как А.А. вступил в должность главы муниципалитета Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко и направлялся на совещание в мэрию, по дороге на него напали неизвестные и произвели выстрелы из огнестрельного оружия, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".
По факту инцидента началось расследование. В настоящее время задержан один подозреваемый.
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