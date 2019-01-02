Пять человек погибли при пожаре в чукотском селе

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в квартире деревянного дома в удалённом чукотском селе Янракыннот. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Сообщение о происшествии поступило следователям 31 декабря. Известно, что дом отапливался печью, площадь возгорания составила 168 квадратных метров.
По данным СКР, ещё один ребёнок был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.
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