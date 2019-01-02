"C нетерпением". Трамп заявил, что ждёт новой встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт новой встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент США написал на своей странице в "Твиттере".

— Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом, — сказал Трамп.

Таким образом Трамп ответил на готовность лидера КНДР встретиться с ним.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась в Сингапуре 2 июля. По её итогам главы двух государств приняли совместное заявление. В частности, оно заключалось в том, что Пхеньян идёт на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединённые Штаты обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.