Опрос показал, что всё больше французов стали поддерживать продолжение протестов

Больше французов выступают за продолжение протестов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого для телеканала LCI.

Так, 11 декабря 54% опрошенных высказались за прекращение акций "жёлтых жилетов" и 45% — за продолжение. Теперь количество противников демонстраций уменьшилось до 50%, а количество сторонников составило 49%.

В то же время отмечается, что в поддержку самих "жёлтых жилетов" высказались 61% опрошенных. В предыдущем опросе движение поддержали 66% французов.

Напомним, протесты во Франции продолжаются с 17 ноября. Демонстранты, одетые в форму дорожных рабочих, выступают против повышения цен на топливо.