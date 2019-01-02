Правоохранители Германии назвали терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене

В прокуратуре страны считают, что попытки 50-летнего мужчины несколько раз наехать на людей в новогоднюю ночь сравнимы с действиями исламиста.

Правоохранительные органы Германии расценили как теракт наезд на людей в городах Боттропе и Эссене. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

По данным издания, прокуратура страны сейчас решает, может ли она взять на себя расследование случившегося. В надзорном ведомстве считают, что попытки 50-летнего мужчины несколько раз наехать на людей в новогоднюю ночь сравнимы с действиями исламиста.

В Боттропе злоумышленник направил машину сначала на случайного прохожего, а затем совершил наезд на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. Там пострадали как минимум пять человек.

После этого мужчина направился в Эссен, где наехал на людей, стоявших на автобусной остановке. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас мужчина задержан. Как полагает следствие, мотивом его действий была ксенофобия. У правоохранителей также имеется информация, что он лечился от шизофрении.