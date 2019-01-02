Хакеры "положили" предвыборный сайт Зеленского через минуту после запуска

Атака, по словам специалистов, была хорошо спланированной, поскольку для защиты сайта приложили немало усилий.

Предвыборный сайт украинского комика Владимира Зеленского перестал работать через минуту после запуска. Об этом сообщает программа ТСН.

По информации представителя команды Зеленского, на сайт была совершена масштабная DDoS-атака — в первую минуту работы на заполнение электронной формы регистрации пришло более пяти миллионов запросов, из-за чего сайт не выдержал и "лёг".

Специалисты отмечают, что атака была хорошо спланированной, поскольку для защиты сайта приложили немало усилий.

— Мы тщательно скрывали создание этого сайта. Но, видимо, кто-то всё же узнал, — сообщил руководитель диджитал-направления команды кандидата Михаил Фёдоров.

В настоящий момент неизвестно, откуда была проведена атака. Спустя некоторое время специалисты смогли восстановить сайт. Ещё до "обвала" регистрационные формы успели заполнить около 30 тысяч человек.