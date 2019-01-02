Публицист назвал возможную причину смерти актёра Дыховичного

Читайте также

Публицист назвал возможную причину смерти актёра Дыховичного

1761

Фото: © РИА "Новости" / Екатерина Чеснокова

Наркотики могли стать причиной смерти актёра Владимира Дыховичного. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил публицист Кирилл Шулика.

— Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей, — сказал он.

О смерти актёра ранее сообщила вдова режиссёра Ивана Дыховичного, отца Владимира, Ольга Дыховичная. При этом она не стала называть подробности случившегося.

Дыховичный родился 12 апреля 1988 года, а в 2014-м окончил ВГИК (мастерскую народного артиста РФ Сергея Соловьёва). Он известен ролями в таких фильмах, как "Невидимки" Сергея Комарова и "Лето" Кирилла Серебренникова, а также в сериале "Бессонница".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×