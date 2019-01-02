Снег и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 января

Сегодня в Москве ожидается облачная погода, сопровождаемая небольшим снегом и порывистым ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Температура воздуха 2 января в столице составит –4...–2 градуса, в области будет –1...–6 градусов по Цельсию.
Синоптики также обещают южный ветер скоростью 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
Отмечается, что из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил в регионе жёлтый уровень опасности.
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