Подозреваемый в шпионаже американец был уволен из ВС США за воровство

Американец Пол Уилман, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, был уволен из ВС США за воровство.

По данным издания The Washington Post, Уилман начал служить в морской пехоте в 1994 году. В 2004 и 2006 годах он принимал участие в кампаниях в Ираке, а в 2008-м был уволен в связи с обвинениями в воровстве.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Известно, что он занимает пост директора по безопасности американской компании, производящей и поставляющей автозапчасти.